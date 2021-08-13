Новым руководителем ГТРК "Мурман" стала Эльвира Серга

Эльвира Николаевна приступает к работе в новой должности с 14 августа. Фото: правительство МО

12 августа заместитель гендиректора ВГТРК Рифат Сабитов представил губернатору Мурманской области Андрею Чибису нового руководителя ГТРК «Мурман».

Директором компании назначена Эльвира Серга, исполнявшая с мая этого года обязанности замдиректора – начальника службы программ телевидения и радиовещания заполярного филиала ВГТРК. В течение последних четырех месяцев ГТРК «Мурман» руководил Сергей Николаев, командированный в Мурманск из архангельской телерадиокомпании «Поморье».

Замруководителя ВГТРК подчеркнул, что кандидатура Эльвиры Серги обсуждалась с коллективом ГТРК «Мурман» и не вызвала возражений.

- Эльвира Николаевна с 14 августа приступает к работе в качестве директора ГТРК «Мурман». Человек для коллектива не чужой, все ее знают, она из Мурманской области, чрезвычайно опытный журналист, – сказал Рифат Сабитов.

Эльвира Серга родилась в 1971 году, живет в Североморске. Окончила филологический факультет Мурманского государственного педагогического университета, магистратуру МАГУ по направлению «Журналистика. Медиариторика». С 1993 года работала в различных СМИ, среди которых – газеты «Североморские вести» и «На страже Заполярья», телецентр Северного флота. Занимала посты главного редактора и генерального директора ООО «Северо-западное вещание» (ТВ-21). Трудилась собкором информагентства ТАСС в Мурманской области.

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