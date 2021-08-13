Спасатели нашли заблудившихся под Магнетитами северян по номеру опоры ЛЭП

Медицинская помощь заблудившимся не потребовалась. Фото: vk.com/szrpso

Минувшим вечером, 12 августа, спасатели Мурманского арктического аварийно-спасательного центра выезжали в Кольский район для поиска заблудившихся в лесу людей. Найти северян помогла линия электропередач.

- В 21.30 поступила информация, что в окрестностях Магнетитов заблудились два человека. Пострадавшие сообщили номер опоры ЛЭП, к которой им удалось выйти, - уточнили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Запросив информацию в электросетевой компании, спасатели определили координаты опоры. Прибыли на место, разыскали пострадавших, вывели из леса и доставили в Мурманск. Медицинская помощь не потребовалась.

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