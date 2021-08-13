Кольская АЭС: Летний экстремальный командный забег «Салма Race Power-2021» соберет любителей острых ощущений в Полярных Зорях

Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

14 августа на горнолыжном комплексе «Салма» в городе Полярные Зори Мурманской области впервые состоится летний экстремальный командный забег на призы профкома Кольской АЭС «Салма Race Power-2021».

Спортивные соревнования представляют собой экстремальный забег на 1200 метров с преодолением 18 искусственных и естественных препятствий.

Поймать равновесие на «Пьяном бревне», проползти по-пластунски, в том числе по грязи и воде, преодолеть щит и проверить товарищей в препятствии «Скованные цепью», исследовать лесные тропы, подъемы и спуски - всё это и многое другое предстоит командам на трассе забега. При этом прохождение полосы препятствий не требует предварительной подготовки.

К участию приглашаются все желающие старше 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Команда должна состоять из 5 человек, обязательным условием является наличие не менее одной девушки в команде. Каждый участник должен иметь минимальную физическую подготовку и страховку от несчастного случая.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются до 17:00 13 августа на e-mail: tiv.1980@yandex.ru или в адрес группы соревнований в социальной сети вконтакте: vk.com/club177320947. Оригиналы заявок предоставляются в мандатную комиссию на регистрации команд 14 августа с 11:00 до 11:50.

Горнолыжный комплекс «Салма» находится в 10 км от г. Полярные Зори (Мурманская область). Комплекс расположена на 1186 км федеральной трассы «Кола» (Мурманск-Санкт-Петербург). www.salma-ski.ru, vk.com/salmaski, www.instagram.com/salmaski_pz/

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