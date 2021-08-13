В Мурманске пропал молодой человек в синей футболке

Приметы: рост 170-172 сантиметра, светло-русые волосы. Был одет в штаны темного цвета и синюю футболку. Фото: ДО ПСО "СеверСпас" / vk.com/severspas51

В Мурманске пропал 21-летний местный житель Евгений Цыганков. Молодой человек ушел из дома на улице Декабристов 6 августа, отправившись в сторону гипермаркета "Окей". Вот уже неделю не известно, где он находится.

Приметы: рост 170-172 сантиметра, светло-русые волосы. Был одет в штаны темного цвета и синюю футболку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Евгения, просят помочь и сообщить информацию по телефонам: 02 или 102 (полиция) либо обратиться к волонтерам ПСО "СеверСпас": 8 953 757 57 48.

Напомним: во время поисков унесенной течением северянки нашли ее кепку. 42-летняя Анна Деревянко пропала на реке Ура.

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