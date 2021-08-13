В Мурманской области выделили деньги на съемки двух фильмов

Кинофильмы-победители будут сняты до конца этого года. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области назвали победителей губернаторского гранта для кинопроектов молодежи. Власти выделили миллион рублей на съемки двух короткометражных фильмов.

По условиям, победитель может снять игровое или неигровое кино на территории региона. В этом году на конкурс подали девять заявок. По итогам работы жюри грант в миллион рублей разделят два фильма молодых режиссеров.

- Первый фильм - «Другая тишина» Полины Бурбан. История рассказывает о столкновении мировоззрений, духовных разногласиях, товариществе и самопожертвовании во время Великой Отечественной войны. В основу сценария легли воспоминания ветеранов. Вторая картина-победитель - «Мой Север» Юлии Носаревой. Она повествует о ценности семьи в жизни современного человека. По словам автора, фильм – «краткая инструкция по спасению брака», - сообщили в правительстве Мурманской области.

Кинофильмы-победители будут сняты до конца этого года.

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