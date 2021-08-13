В ЦВСЖ Мурманска прокомментировали информацию о застреленной собаке на детской площадке

Как оказалось, собаку не убивали. Фото: vk.com/murmandogs

- Помогите найти убийцу пса Марсика, который жил на территории театра Северного флота. Днем 6 августа на детской площадке на улице Шевченко, 7 собаку застрелили из арбалета, - такое сообщение на днях появилось в фонде поддержки бездомных животных "Ищу человека".

Стрелявшего очевидцы описали как личность кавказской национальности. Однако, как объяснили "КП-Мурманск" в Центре временного содержания животных, на самом деле собаку никто не убивал, а зоозащитники опубликовали непроверенную информацию.

- От комитета по ветеринарии нам поступило сообщение о том, что пес с биркой на ухе напал на ребенка, который гулял на площадке с бабушкой. 6 августа на место приехала бригада отлова, которая обездвижила пса медпрепаратами. Затем животное забрали и провели осмотр, с ним сейчас все в порядке, - рассказали нам в ЦВСЖ Мурманска.

Теперь собака будет находится в ЦВСЖ, на улицу ее уже не выпустят. Однако могут отдать в добрые руки, если найдется хозяин для животного.

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