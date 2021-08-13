В Печенгском районе ожидается сильный туман

Власти Печенгского округа предупреждают водителей и пешеходов о сильном тумане. Фото: Василий Вахрин

Власти Печенгского округа предупреждают водителей и пешеходов о сильном тумане. Его ожидают на территории муниципалитета 13 августа. Из-за ухудшения видимости, водителей просят быть особенно внимательными и осторожными на дорогах. Об этом сообщили в местном паблике.

- Будьте бдительны и соблюдайте скоростной режим, – говорится в сообщении в группе "Печенгский округ".

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