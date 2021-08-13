Сироту из Мурманска обеспечили жильем после вмешательства прокуратуры

Ответчик удовлетворил исковые требования прокурора добровольно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Прокуратура Первомайского округа Мурманска обнаружила нарушения исполнения законодательства в части обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Установлено, что сирота, включенный органом местного самоуправления в список на предоставление квартир, с сентября 2020 года обеспечен жильем не был.

- Для устранения выявленных нарушений прокурор подал в суд иск о возложении на администрацию Первомайского административного округа обязанности обеспечить ребенка жилым помещением, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Ответчик удовлетворил исковые требования прокурора добровольно. В итоге нарушения закона были устранены, юноше предоставлена благоустроенная квартира.

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