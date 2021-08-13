Жителя Мурманска ждет суд за дачу взятки в крупном размере

Недвижимость вернут в собственность Мурманской области. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Прокуратура Мурманской области направила в Октябрьский районный суд Мурманска уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в даче взятку должностному лицу в крупном размере.

Известно, что северянин передал взятку в размере 200 тысяч рублей бывшему замминистра имущественных отношений Мурманской области за покупку в пользу других лиц находящегося в государственной собственности помещения по более чем в два раза заниженной стоимости.

В ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество граждан более чем на 3,5 миллиона рублей. В отношении экс-заместителя министра уголовное дело уже рассматривается судом.

- Кроме того, Североморский районный суд признал договор купли-продажи нежилого помещения в Североморске, площадью более 160 квадратных метров, за приобретение которого передавалась взятка должностному лицу, недействительным, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Недвижимость, стоимостью не менее 2,6 миллионов рублей, вернут в собственность Мурманской области.

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