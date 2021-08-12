В квартире жителя Мурманска рухнул потолок

К счастью, в помещении в момент обрушения никого не было: хозяин дома отсутствовал по делам, а его домочадцы были в отпуске. Фото: ТВ-21 / www.tv21.ru/

В одной из квартир Мурманска - в двухэтажном доме в переулке Арктический - рухнул потолок. Инцидент произошел на кухне. К счастью, в помещении в этот момент никого не было: хозяин дома отсутствовал по делам, а его домочадцы были в отпуске.

- Вызвал аварийную службу, которая приехала и сказала, что ничего до утра сделать не сможет. Сегодня позвонили из управляющей компании, приехали, обещали составить акт. Впрочем, аварийная техслужба сказала, что все можно отремонтировать и жить будет можно. А что, если мы будем спать, и потолок в другом месте отвалится? - рассказал владелец квартиры «ТВ-21»

Теперь мужчина вынужден жить в квартире с дырой в потолке. Фото: ТВ-21 / www.tv21.ru/

По его словам, жильцы дома не раз жаловались на текущую кровлю, но ситуация не исправлялась. Теперь мужчина вынужден жить в квартире с дырой в потолке.

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