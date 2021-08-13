Во время поисков унесенной течением северянки нашли ее кепку

Для поисков нужны дайверы, владельцы квадрокоптеров, добровольцы для прохождения берегов. Фото: vk.com/szrpso

8 августа на реке Ура пропали два человека: 42-летняя Анна Деревянко и ее свекр. Мужчина решил перейти реку вброд, но его сбило течение. Анна бросилась ему на помощь, но вода унесла и ее.

Тело мужчины нашли в тот же день, а вот северянку ищут до сих пор. На местности работают спасатели, также им помогают волонтеры.

- Во время поисков удалось найти кепку и палку Анны Деревянко, - написала на своей странице Надежда Боровикова.

Она же опубликовала координаты, где были найдены вещи. Для поисков нужны дайверы, владельцы квадрокоптеров, добровольцы для обследования берегов.

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