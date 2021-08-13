В Коле мужчина распылил в молодых людей перцовый баллончик

Заявление в полицию по данному случаю пока не поступало. Фото: ТАСС

Конфликт поколений произошел в Коле. Здесь мужчина, обидевшийся на поведение двух молодых людей, 18 и 22 лет, распылил в них перцовый баллончик.

- Сын с другом переходили дорогу на пешеходном переходе на Советском проспекте в районе «Богемы», как положено. По дороге ехал на большой скорости Mercedes, скорость не сбавлял, напугал, ребята ему показали фак… Так тот ехал за ними до остановки и брызнул в лицо перцовым баллончиком, у сына ожоги слизистой, - написала в группе «Город Кола ДТП ЧП» Наталья Гузоватая.

Многие северяне сошлись во мнении, что водитель слишком агрессивно отреагировал на поведение парней, но и они были неправы.

- Проблема в том, что в районе «Богемы» наваяли спуск с тротуара на проезжую часть, многие путают его с пешеходным переходом (разметка «зебра» и знаки пешеходного перехода отсутствуют), - отметил в комментариях Роман Шабанов.

Заявление в полицию по данному случаю пока не поступало.

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