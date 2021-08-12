Бездомные собаки накинулись на жителя Мурманска

Тема бездомных собак в Мурманске стоит остро. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Житель областного центра рассказал в паблике «Мурманск», как на него напали бродячие собаки.

- Агрессивные бездомные собаки напротив «Шанхая» сегодня набросились на нас с собакой и укусили ее! Произошло все моментально, и среагировать я не успел. Подбежала сзади и укусила. С моей собакой все в порядке. Хорошо было бы предпринять какие нибудь меры, так как они давно уже тут шастают. Будьте бдительны! - написал 13 августа мужчина, пожелавший остаться неизвестным.

Тема бездомных собак в Мурманске стоит остро, особенно после нападения на девочку на улице Фестивальной.

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