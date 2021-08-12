Число умерших от коронавируса в Мурманске на 12 августа 2021 года составило 1664 человека

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида на 100 тысяч населения, уступая лишь Санкт-Петербургу. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 12 августа 2021 года - 1664 человека. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе 218 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 220 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 64 682 человека. Больше всего инфицированных в Мурманске, Североморске и Кандалакшском районе.

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