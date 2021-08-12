Погода в Мурманске 13 августа 2021 года: будет холодать

На ближайшие два дня синоптики обещают нам облачную, маловетреную погоду, температура воздуха незначительно понизится. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области стоят жаркие дни. Но что ждет северян 13 августа 2021 года?

На ближайшие два дня синоптики обещают нам облачную, маловетреную погоду, температура воздуха незначительно понизится.

- 13 августа местами пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днем +18+23°, на севере области +13+18°, - обещают в региональном гидрометцентре.

Напомним: Мурманской области предсказали аномальную жару.

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