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Общество12 августа 2021 16:51

Погода в Мурманске 13 августа 2021 года: будет холодать

Какая погода будет в Мурманске 13 августа 2021 года
Ника СВЕТЛОВА
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На ближайшие два дня синоптики обещают нам облачную, маловетреную погоду, температура воздуха незначительно понизится.

На ближайшие два дня синоптики обещают нам облачную, маловетреную погоду, температура воздуха незначительно понизится.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области стоят жаркие дни. Но что ждет северян 13 августа 2021 года?

На ближайшие два дня синоптики обещают нам облачную, маловетреную погоду, температура воздуха незначительно понизится.

- 13 августа местами пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днем +18+23°, на севере области +13+18°, - обещают в региональном гидрометцентре.

Напомним: Мурманской области предсказали аномальную жару.

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