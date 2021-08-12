На берегах реки в Кандалакше разбросали выпотрошенную рыбу

Местные жители сообщают, что по берегам реки в Кандалакше регулярно находят выпотрошенную горбушу. Фото: КАНДАЛАКША ОНЛАЙН / vk.com/kandaone

В сети опубликовали видео, на котором запечатлены последствия работы охотников за икрой. На кадрах видно, что на земле разбросана выпотрошенная горбуша. Видео снято в лесу неподалеку от лыжной базы, впоследствии оно было выложено в паблике «КАНДАЛАКША В КУРСЕ».

Местные жители сообщают, что на берегах реки в Кандалакше регулярно находят выпотрошенную горбушу: рыбаки забирают только икру, а сами тушки выбрасывают.

Отметим, что о такой же ситуации сигнализировали жители Умбы - они жаловались на действия рыбаков, охотящихся только за икрой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поведение туристов на полуострове Рыбачий возмутило жителей Мурманской области. После гостей остались горы мусора [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru