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Общество12 августа 2021 15:49

На берегах реки в Кандалакше разбросали выпотрошенную рыбу

Местные жители выложили в сеть видео, на котором запечатлели последствия работы охотников за икрой
Татьяна ЖДАНОВА
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Местные жители сообщают, что по берегам реки в Кандалакше регулярно находят выпотрошенную горбушу. Фото: КАНДАЛАКША ОНЛАЙН / vk.com/kandaone

Местные жители сообщают, что по берегам реки в Кандалакше регулярно находят выпотрошенную горбушу. Фото: КАНДАЛАКША ОНЛАЙН / vk.com/kandaone

В сети опубликовали видео, на котором запечатлены последствия работы охотников за икрой. На кадрах видно, что на земле разбросана выпотрошенная горбуша. Видео снято в лесу неподалеку от лыжной базы, впоследствии оно было выложено в паблике «КАНДАЛАКША В КУРСЕ».

Местные жители сообщают, что на берегах реки в Кандалакше регулярно находят выпотрошенную горбушу: рыбаки забирают только икру, а сами тушки выбрасывают.

Отметим, что о такой же ситуации сигнализировали жители Умбы - они жаловались на действия рыбаков, охотящихся только за икрой.

По берегам реки в Кандалакше разбросали выпотрошенную рыбу
Видео: Коля Коляда / vk.com/id557156946

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