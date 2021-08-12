В Мурманске дорожает аренда комнат

За год стоимость аренды повысилась на 17,9%, а сначала года – на 10,4%. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Мурманске резко выросли цены на аренду комнат. За год стоимость аренды повысилась на 17,9%, а сначала года – на 10,4%.

- Если в главных городах Сибири скорей всего идет восстановление рынка аренды в целом, то в Мурманске дорожает лишь самое дешевое жилье, — цитирует генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко ТАСС.

Причины резкого подорожания аналитики пока не называют, ограничиваясь лишь констатацией факта.

Но на самом деле причины понятны - наплыв вахтовых рабочих, которые не хотят жить в вагончиках на стройке. Их спрос на дешевое жилье и вызывает рост цен.

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