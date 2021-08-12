Под Кандалакшей водитель после ДТП употребил алкоголь

Своими действиями он нарушил требования п.2.7 ПДД РФ. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Северянин может лишиться прав из-за того, что выпил алкоголь после ДТП. 8 августа в Кандалакшском районе 34-летний мужчина за рулем автомобиля Opel Omega двигался по дороге от Нива-3 в сторону СОТ «Нива». В какой-то момент водитель не справился с управлением, и машина вылетела с дороги, съехала в кювет и опрокинулась.

Установлено, что автомобиль не был поставлен на учет в ГИБДД, а у мужчины не было прав на управление транспортным средством. В отношении водителя прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции составили два протокола - за нарушение правил вождения и за управление автомобилем без разрешения.

Но на этом герой не остановился и сразу после ДТП употребил алкоголь. Своими действиями он нарушил требования п.2.7 ПДД РФ. В отношении него составили третий протокол. По нему северянину грозит штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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