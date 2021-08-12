Первый прошедший кадастровый учет земельный участок по «Гектару Арктики» находится в Верхнетуломском

Пока что участвовать в «Гектаре Арктики» могут только жители Мурманской области, с января программа станет доступна всем россиянам. Фото: Олег ФИЛОНОК

С 1 августа стартовала программа «Гектар Арктики», по которой каждый желающий может получить земельный участок в Мурманской области. Под действие программы выделили 730 гектаров земли.

Областной Росреестр поставил на кадастровый учет первый земельный участок в рамках государственной программы «Гектар Арктики». Объект площадью 59976 квадратных метров расположен в Верхнетуломском и относится к землям населенных пунктов.

- Участок поставлен на кадастровый учет 9 августа. Документы, поступившие от Министерства имущественных отношений по коллективной заявке физических лиц, были рассмотрены в течение 1 часа, - прокомментировала руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.

Пока что участвовать в «Гектаре Арктики» могут только жители Мурманской области, с января программа станет доступна всем россиянам.

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