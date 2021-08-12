Мурманская область вошла в топ-10 регионов по доступности бензина

Мурманская область в рейтинге заняла 10 место. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Аналитики «РИА Рейтинг» вновь представили рейтинг регионов по доступности бензина.

- Для оценки доступности автомобильного топлива эксперты рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России и составили рейтинг регионов по доступности топлива для населения. Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объему бензина марки АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта Федерации на среднюю в регионе заработную плату. Этот показатель определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2020 года по май 2021 года на региональную цену бензина по состоянию на середину июля 2021 года, - сообщили авторы исследования.

Мурманская область в рейтинге заняла 10 место. У нас с учетом стоимости литра бензина 47,92 рубля можно купить 1292 литра топлива. На первом месте по доступности - Ямало-Ненецкий АО, затем идут Москва и Чукотский АО.

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