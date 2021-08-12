14 августа завершится реконструкция автоподъезда к Териберке

На очереди - второй участок дороги с 10 по 20 километры, проект проходит государственную экспертизу Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2020 году началась реконструкция автопроезда к Териберке - с 0 по 10 километры.

Это первый этап большого обновления дороги к селу, на которую потратят миллиарды. Только первый этап стоил почти миллиард рублей.

Работы на автоподьезде завершаются, его сладут к 14 августа. Гости фестиваля «Териберка» поедут уже по новой дороге.

- Реконструкция первого участка автоподъезда длится второй год, как и было запланировано, поскольку это сложная и трудоемкая работа, – рассказал заместитель начальника Мурманскавтодора Павел Ворон. – Первый этап работ был выполнен в 2020 году, сейчас завершается второй. Чтобы дорогу меньше заносило снегом зимой, полотно подняли на 6-8 метров. Сейчас полностью завершена укладка асфальта с 0 по 10 километр.

На очереди - второй участок дороги с 10 по 20 километры, проект проходит государственную экспертизу, а по третьему участку дороги с 20 по 35 километр в этом году стартуют проектно-изыскательские работы.

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