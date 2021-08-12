Для VI Арктического фестиваля «Териберка» набирают волонтеров

Для волонтеров организуют трансфер в Териберку, трехразовое питание и подарят футболку с логотипом. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В этом году VI Арктический фестиваль «Териберка» перенесли из-за непростой эпидемиологической обстановки. Он должен был состояться 17-18 июля, новая дата - 21-22 августа.

Сейчас для фестиваля ищут волонтеров. Главных требований два: возраст от 18 лет и возможность выделить три свободных дня с 20 по 22 августа.

- Они смогут проявить свои навыки и способности в подготовке и проведении одного из самых масштабных фестивалей региона, получив взамен опыт работы со специалистами федерального и регионального уровня, новые знакомства, чувство сопричастности к мероприятию, включённому в перечень приоритетных мероприятий председательства Российской Федерации в Арктическом совете и Правительства Мурманской области, а также яркие эмоции и воспоминания, - уточнили в комитете по туризму Мурманской области.

Для волонтеров организуют трансфер в Териберку, трехразовое питание и подарят футболку с логотипом.

Желающие могут до 15 августа заполнить форму заявки по ссылке, пройти собеседование и дождаться результатов.

По всем интересующим вопросам можно обращаться по телефонам 8 (8152) 486-403, 8 (8152) 486-015

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область почтит память погибших на АПЛ «Курск». Со дня трагедии атомной подводной лодки К-141 «Курск» прошёл 21 год. АПЛ легла на дно во время учений в Баренцевом море 12 августа 2000 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru