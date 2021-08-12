В Коле будет работать выездная рыбная ярмарка

Ярмарку можно будет найти по адресу: проспект Защитников Заполярья в районе дома №7. Фото: Правительство Мурманской области

Ярмарка «Наша рыба» стала мобильной.14 августа она посетит Колу. Это будет первый город для выездной торговли.

- Посетители смогут приобрести охлажденную, мороженую, копченую рыбу, пресервы, морепродукты по ценам на 25-30% ниже рыночных. Ярмарка будет посещать населенные пункты по субботам, торговля продлится с 11 до 19 часов, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Ярмарку можно будет найти по адресу: проспект Защитников Заполярья в районе дома №7.

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