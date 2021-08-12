Мурманская область почтит память погибших на АПЛ «Курск»

О причинах трагедии рассуждают до сих пор. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Несмотря на прошедшие годы, этот день - траурный для посёлка Видяево, Мурманской области и всей страны.

Сегодня на митингах почтят память 118 погибших, находившихся на борту атомного крейсера. В 2000-м никому из них не удалось выжить.

О причинах трагедии рассуждают до сих пор. О «Курске» написаны сотни книг, сняты десятки документальных фильмов. События на подлодке даже стали основой компьютерной игры. Достоверно известно лишь то, что оставившие свои жизни на глубине 108 метров подводники - настоящие герои.

Отдать дань памяти можно у мемориала с рубкой «Курска» в Мурманске и на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Митинг традиционно пройдёт в поселке Видяево у мемориала «Подводникам, погибшим в океане». Участие в нем примет губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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