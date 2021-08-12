В Мурманске родственники потеряли Александра Лодвикова

59-летний Александр Лодвиков перестал выходить на связь 20 июля. Фото: "СеверСпас"

В Мурманске ищут 59-летнего Александра Лодвикова. Мужчина жил по адресу проспект Кирова,31.

- С 20 июля он не выходит на связь, до этого он два раза созванивался с родственниками два раза в месяц, - сообщили в поисково-спасательном отряде "СеверСпас".

Всех, кто может помочь с поисками и в распространении листовок, просят связаться с волонтерами по телефонам: Ирина +7 (902) 133-54-50 и Валентина +7 (953) 757-57-48.

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