На реке Ура продолжаются поиски унесенной течением 42-летней женщины

Анна Деревянко просилась спасать свекра, и ее унесло течением. Фото: vk.com/severspas51

8 августа на реке Ура 42-летняя Анна Деревянко бросилась спасать свекра, который пытался перейти реку вброд, но был сбит с ног течением. В итоге река унесла обоих.

Тело мужчины обнаружили в день трагедии, а вот Анну ищут до сих пор. На время спасатели приостановили поиски, но сейчас они возобновлены.

Всего привлечено: 3 человека, 2 единицы техники, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Также профессиональным спасателям помогают волонтеры, для работы на местности ищут дайверов и владельцев квадрокоптеров.

Подробности, как помочь поискам, можно узнать по телефонам Ирина +7 (902) 133-54-50 и Валентина +7 (953) 757-57-48, отряд "СеверСпас".

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