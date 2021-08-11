Водопад из кипятка обрушился на шоссе в Мурманске

Пользователи строят различные предположения о произошедшем. Фото: Скриншот видео

Водопад из кипятка обрушился на Верхне-Ростинском шоссе в Мурманске. Очевидцы засняли происходящее на видео и выложили запись в паблик «Мурманск».

Пользователи строят различные предположения о произошедшем. Одни решили, что причиной водопада из кипятка стали прохудившиеся во время опрессовки трубы. Другие решили отшутиться, высказавшись, что это результат «работы гейзеров» и «новая точка для притяжения туристов» или «самый северный водопад из кипятка».

- По имеющейся информации в настоящее время утечка на сетях АО «МЭС» в районе дома 15 по Верхне-Ростинскому шоссе устранена, – прокомментировали ситуацию в администрации Мурманска.

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