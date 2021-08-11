Покрытие дороги Мурманск - Ловозеро вызывает вопросы у водителей

Читатели, как всегда полны сарказма и даже подсчитывают возможные затраты на этот ремонт. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp
Внешний вид дороги Мурманск - Ловозеро вызывает у водителей недоумение. Складывается ощущение, что асфальт просто высыпали и разровняли. У дороги отсутствует ровный край, нормальная обочина и разметка.
- Это ремонт дороги Мурманск-Ловозеро, или это ямочный ремонт...наверное, - пишет очевидец в группе «Мурманск ДТП-ЧП».
У дороги отсутствует ровный край, нормальная обочина и разметка. Фото: Мурманск ДТП ЧП / vk.com/murmansk_dtp
Читатели, как всегда полны сарказма и даже подсчитывают возможные затраты на этот ремонт.
- Потрачено 50 миллионов рублей, - пишет Евгений Иванов.
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