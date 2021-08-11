В Мончегорске пропал мужчина

Всех, кто знает о его местонахождении, просят сообщить по телефонам 8 (81536) 70753 или 8 911 324 90 20 Фото: ДО ПСО "СеверСпас" / vk.com/severspas51

В Мончегорске отряд Северспас ищет Андрея Петрова. Мужчине 50 лет, он уроженец Архангельской области, Коношского района, деревни Климовская.

Худощавый, на вид 40-42 года, рост 170-172 см, короткие светлые волосы, глаза серые. На 11 августа о его местонахождении ничего не известно.

В последний раз был одев в бежевую куртку с черными пуговицами и воротником, комуфляжные штаны камуфляжные, черные кроссовки.

Всех, кто знает о его местонахождении, просят сообщить по телефонам 8 (81536) 70753 или 8 911 324 90 20

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