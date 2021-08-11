Жительница Мурманска залила яму во дворе бетоном

Такая доброта и забота об окружающих расценивается как несогласованные работы. Фото: Telegram-канал «Заполярный ворчун»

Жители Мурманска своими силами борются с ямами во дворах, которые мешают и водителям, и прохожим. Так, у дома 108 на проспекте Кольский исчезла такая «дыра».

- Женщине надоело ждать, когда приступят к ремонту дворовых проездов (привет, горсовет Мурманска, который зажал денег на ремонт дворов), она решила сама зацементировать яму на дороге. А когда дождь пошел, еще и клееночкой ее заботливо прикрыла, - написал Telegram-канал «Заполярный ворчун».

Кстати, такая доброта и забота об окружающих расценивается как несогласованные работы. За что северянка может получить штраф. Но хочется верить, что на это ни у кого рука не поднимется.

Напомним: в свое время яму в одном из дворов Мурманска заложили огурцами.

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