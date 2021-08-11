Антисанитарное состояние вагонов привлекло внимание Мурманской транспортной прокуратуры

Порядок устранения нарушений находится на контроле Мурманской транспортной прокуратуры.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Плановая проверка исполнения законодательства о защита прав пассажиров железнодорожного транспорта привела к вынесению представления в адрес руководителя предприятия. Мурманская транспортная прокуратура проверила поезд Санкт-Петербург - Мурманск и выявила, что на маршруте не в полной мере соблюдались санитарные требования по уборке пассажирских вагонов, не исполнялся графиков дежурства проводников.
- Представление рассмотрели, удовлетворили и привлекли виновных к дисциплинарной ответственности, - сообщают в пресс-службе Мурманской транспортной прокуратуры. Порядок устранения нарушений находится на контроле Мурманской транспортной прокуратуры.
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