Антисанитарное состояние вагонов привлекло внимание Мурманской транспортной прокуратуры

Порядок устранения нарушений находится на контроле Мурманской транспортной прокуратуры. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Плановая проверка исполнения законодательства о защита прав пассажиров железнодорожного транспорта привела к вынесению представления в адрес руководителя предприятия. Мурманская транспортная прокуратура проверила поезд Санкт-Петербург - Мурманск и выявила, что на маршруте не в полной мере соблюдались санитарные требования по уборке пассажирских вагонов, не исполнялся графиков дежурства проводников.

- Представление рассмотрели, удовлетворили и привлекли виновных к дисциплинарной ответственности, - сообщают в пресс-службе Мурманской транспортной прокуратуры. Порядок устранения нарушений находится на контроле Мурманской транспортной прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В РЖД начали свое расследование по массовому отравлению детей в поезде Мурманск-Адлер. Питанием в вагоне-ресторане занималась сторонняя организация (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru