Жители Мурманской области собирают краснокнижный грибы и рискуют попасть под уголовную статью

Только вот гриб этот охраняемый - занесен в региональную Красную книгу. Фото: Владимир Чекета

Этим летом в Мурманской области пока не так много гриб, как прошлым, но все же собрать урожай можно. При этом жители региона часто хвастаются в сети тем, что может подвести их под уголовную статью.

- И все-таки они у нас существуют! Мой стаж грибника более 35 лет, а лисички у нас, в районе Мурманска, нашли (вместе с любимой женой) в первый раз! - цитирует подписчика Владимира Чекету группа «Мурманск».

К посту прилагаются фотографии полного лисичек ведра и такого же пакета.

Только вот гриб этот охраняемый - занесен в региональную Красную книгу. Поэтому за сбор грозит серьезное наказание: за сбор, продажу, приобретение краснокнижных грибов гражданам придется заплатить от 15 до 100 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям - от 100 до 150 тысяч рублей. Для организаций штраф составит от 500 тысяч до миллиона рублей.

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