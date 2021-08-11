В лесу под Кировском нашли двух заплутавших грибников

Спасатели напоминают, что отправляясь за грибами нужно взять с собой запас еды, воды, необходимые медикаменты и зарядить мобильные телефоны. Фото: Артем ЛЕНЦ

Поход за грибами обернулся для двух северян спасательной операцией: мужчина и женщина 10 августа отправились на тихую охоту, но заблудились. Им удалось сообщить о произошедшем.

На поиски людей отправились спасатели поисково-спасательного отряда «Кировск». Неподалеку от бывшего поселка Октябрьский под Кировском им удалось найти двух заблудившихся грибников и вывести на дорогу к легковому автомобилю.

- Медицинская помощь людям не потребовалась, – сообщили в Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России. Спасатели напоминают, что отправляясь за грибами нужно взять с собой запас еды, воды, необходимые медикаменты и зарядить мобильные телефоны.

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