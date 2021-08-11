Стало известно точное место крушения «Онеги»

Когда случилась трагедия, Северный флот помогал в поисково-спасательной операции, подключив к ней свою авиацию. Фото: Алексей Бакуменко

Гидрографы Северного флота обнаружили точное место, где на дне Баренцева моря лежит судно «Онега». Напомним: ярусолов затонул 28 декабря 2020 года в 40 километрах от Новой Земли. Из 19 членов экипажа погибли 17 человек. Есть предположение, что тела погибших моряков могут находиться внутри судна.

Когда случилась трагедия, Северный флот помогал в поисково-спасательной операции, подключив к ней свою авиацию. Сейчас же стали известны точные координаты местонахождения судна.

- Их установило гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич», - сообщили в пресс-службе Северного флота.

В конце июля оно снова вышло в Баренцево море в поисках затонувших судов. Напомним: обследование судна поможет в расследовании уголовного дела, однако стоимость работ оценили в 25 миллионов рублей, а поднятие - почти в миллиард.

Недавно заместителя председателя рыболовецкого колхоза имени М.И.Калинина задержали как подозреваемого в рамках расследования уголовного дела.

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