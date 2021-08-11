На Тайване презентовали снятый в Мурманской области фильм

В главных ролях снялись восходящие звезды азиатского кино и телевидения Го Сюефу и Цай Фаньси. Фото: Правительство Мурманской области

Снятый, в том числе в Мурманской области, сериал «Северное сияние любви» презентовали на Тайване. В России съемки проходили в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Мурманске. На севере площадками для съемок выступил мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», площадка у памятника «Ждущая», железнодорожный вокзал. А часть сцен сняли на дорогах Мурманской области.

– Лента рассказывает о событиях сентября 1999 года. Тогда на Тайване произошло крупнейшее землетрясение и представители многих стран, в том числе и России, участвовали в спасательных операциях, – сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

В главных ролях снялись восходящие звезды азиатского кино и телевидения Го Сюефу и Цай Фаньси.

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