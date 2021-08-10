Погода в Мурманской области на 11 августа 2021 года: тепло, но с дождями

Погоду Кольского полуострова будет определять восточная, юго-восточная периферия циклона. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области сохраняется теплая погода, но без дождей не обойдется.

- 11 августа будет облачно с прояснениями, дождь, днем в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +9 - 14, днем +18 - 23 градуса, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

С 10 по 12 августа погоду на Кольском полуострове будет определять восточная, юго-восточная периферия циклона, смещающегося с прибрежных районов Норвегии в Баренцево море.

Напомним: в Мурманской области вовсю собирают грибы и ягоды. Мы узнали, чего ждать от сезона "тихой охоты" в этом году.

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