В Причальном ищут пропавшего рыбака

К поискам привлечены 4 человека, 2 единицы техники. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Мурманской области пропал еще один рыбак. Поисковые работы ведутся в поселке Причальный Кольского района.

- 9 августа по системе «112» поступило сообщение о том, что на лодке на реке Туломе в районе улицы Молодежной поселка Причальный пропал мужчина. На поиски рыбака выдвинулись спасатели Мурманского арктического аварийно-спасательного центра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

10 августа поиски продолжились. Всего к ним привлечено 4 человека и 2 единицы техники.

Напомним: в районе Верхнетуломского водохранилища ищут 72-летнего рыбака. Борис Пирогов пропал больше недели назад.

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