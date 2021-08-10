В Причальном ищут пропавшего рыбака

К поискам привлечены 4 человека, 2 единицы техники.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Мурманской области пропал еще один рыбак. Поисковые работы ведутся в поселке Причальный Кольского района.
- 9 августа по системе «112» поступило сообщение о том, что на лодке на реке Туломе в районе улицы Молодежной поселка Причальный пропал мужчина. На поиски рыбака выдвинулись спасатели Мурманского арктического аварийно-спасательного центра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.
10 августа поиски продолжились. Всего к ним привлечено 4 человека и 2 единицы техники.
Напомним: в районе Верхнетуломского водохранилища ищут 72-летнего рыбака. Борис Пирогов пропал больше недели назад.
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