Аэропорт "Мурманск" прокомментировал информацию о плохих условиях проживания своих работников

В помещениях уже наведен косметический ремонт. Фото: Аэропорт "Мурманск"

В аэропорту "Мурманск" прокомментировали информацию о переселении сотрудников службы аэродромного обеспечения полетов в здание, непригодное для жизни. В воздушной гавани отметили, что фотографии и слухи о плохом содержании работников, появившиеся в социальных сетях, не соответствуют действительности.

- На данный момент здание, в котором будет располагаться служба, находится в стадии ремонта. Однако помещения для заезда уже подготовлены и в них проведен косметический ремонт. Также заказана новая мебель, в том числе кухня в комнату отдыха, - отметили в пресс-службе аэропорта.

Напомним: стало известно, как будет выглядеть обновленный аэропорт Мурманска. Дизайнерское решение фасада воплощает в себе образ Хибинских гор, подсвеченных полярным сиянием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Платежи уже пошли через казначейство": со счетов Печенгской ЦРБ снимут арест. В правительстве прокомментировали затруднительную финансовую ситуацию в больнице (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru