Жителя Междуречья приговорили к 12 годам колонии за убийство обидчика знакомой

Злоумышленника задержали в кратчайший срок благодаря взаимодействию с органами полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

45-летнему жителю Междуречья вынесли обвинительный приговор после убийства мужчины.

Известно, что в сентябре 2020 года знакомая подсудимого рассказала ему, что к ней приставал северянин, с которым она распивала алкоголь в компании своих приятелей.

- Разозлившись, виновный взял нож и, желая разобраться с обидчиком знакомой, отправился к нему домой. После того как потерпевший открыл дверь, мужчина не менее семи раз ударил его ножом в разные части тела, а также избил руками. Пострадавшему удалось выбежать на улицу, где его заметили прохожие и вызвали бригаду скорой помощи. Однако от полученных телесных повреждений он скончался в медицинском учреждении, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Злоумышленника задержали в кратчайшие сроки благодаря взаимодействию с органами полиции. Суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Кандалакши проведет 12 лет в колонии строгого режима за сексуальное насилие над девочкой. Злоумышленник жил в одной квартире с ребенком и пользовался ее беспомощностью (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru