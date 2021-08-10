31 ребенка из Мурманской области выписали из туапсинской больницы по результатам анализов

На месте с ними контакт поддерживают уполномоченные, которые прибыли вместе с ребятами, они же оперативно получают информацию и и контактируют с родителями. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

9 августа по итогам пришедших анализов из больницы в Туапсе выписали 31 ребенка из Мурманской области. Напомним: ребят госпитализировали в инфекционное отделение с поезда "Мурманск-Адлер", где им стало плохо после приема пищи.

- Планировали выписать 32, но у одного к вечеру поднялась температура, поэтому его оставили под наблюдением врачей, - сообщили редакции "КП-Мурманск" на горячей линии при региональном министерстве образования.

Пока выписывали детей, в лагере у одного ребенка появились признаки пищевого расстройства - девочку тоже госпитализировали. Сейчас в туапсинской больнице находятся 15 детей из Мурманской области.

На месте с ними контакт поддерживают уполномоченные, которые прибыли вместе с ребятами, они же оперативно получают информацию и и контактируют с родителями.

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