Замена тормозной жидкости SKODA в Север-Авто

Необходимость замены тормозной жидкости Шкода специалисты могут установить во время прохождения сервисного обслуживания. Фото: «Север-Авто»

Стабильная и эффективная работа тормозной системы зависит от своевременной замены и качества рабочей жидкости. Специалисты «Север-Авто» выполнят замену тормозной жидкости в автомобилях ŠKODA согласно техническому регламенту производителя, что позволит восстановить функционирование системы и поддерживать ее в надлежащем состоянии.

Для поддержания тормозов в рабочем состоянии техническая жидкость должна меняться каждые 30 тысяч км пробега или после двух лет эксплуатации транспортного средства. После заливания рабочей жидкости осуществляется прокачка контура для ликвидации скопившегося воздуха. Данная процедура требует технических знаний и опыта, поэтому должна выполняться квалифицированными механиками в официальном сервисном центре.

Заправленная тормозная жидкость не сжимается, что позволяет ей эффективно передавать усилие от главного цилиндра на механизмы рабочего типа, расположенные на колесах. Если автомобиль ŠKODA эксплуатируется при повышенных нагрузках, в условиях города или часто буксирует прицеп, тогда процедура замены рабочей жидкости должна происходить чаще, чем указанно в сервисной документации.

Признаки для замены тормозной жидкости ŠKODA:

Необходимость замены тормозной жидкости Шкода специалисты могут установить во время прохождения сервисного обслуживания или при наличии следующих признаков:

- Проваливается педаль тормоза при нажатии;

- Увеличение тормозного пути;

- Эффективность торможения снижается;

- Неравномерный износ колодок;

- Нехарактерные звуки во время срабатывания колодок;

- При нажатии на педаль тормоза авто ведет в право или лево;

- Цвет жидкости приобрел темный оттенок;

- Процент содержания влаги увеличился.

От тормозной жидкости напрямую зависит правильность работы и износостойкость тормозной системы. Своевременное посещение СТО поможет поддерживать в исправном состоянии автомобиль ŠKODA и сохранить составляющие тормозного узла.

Воспользуйтесь услугами сервисного центра ŠKODA

В сервисном центре «Север-Авто» быстро и по доступной цене будет произведена замена тормозной жидкости в автомобилях ŠKODA разных моделей. На проделанную работу распространяется гарантия.

Квалифицированные специалисты с учетом технического регламента завода-изготовителя произведут комплексные работы по техническому обслуживанию автомобиля. После завершения работ осуществляется проверка тормозных механизмов, а затем транспортное средство передается владельцу.

Благодаря штату опытных механиков, которые идеально разбираются в технических особенностях чешских авто, современному оборудованию и инструментам, работы выполняются качественно и в сжатые сроки.

Автосалон Север-Авто работает ежедневно с 09:00 до 21:00, подробную информацию вы можете уточнить по телефону (88152) 554-207 или у сотрудников сервисного отдела по адресу г. Мурманск, ул. Марата, д. 1. Сайт автосалона.

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