К 1 сентября в Мурманске разработают меры поддержки самоуправления многоквартирными домами

Чтобы помочь желающим создать ТСН, специалисты подготовили «Базовый пакет». Фото: gov-murman.ru

Госжилинспекция Мурманской области к 1 сентября должна разработать меры поддержки самоуправления многоквартирными домами.

В частности, специалисты продумают механизм по смене формы управления домом. До конца августа глава региона Андрей Чибис попросил представить все формы и инструменты для этого.

- Сегодня у нас основные проблемы ЖКХ - это некачественное управление жилищным фондом, недобросовестные управляющие организации. За 2021 год в Госжилинспекцию Мурманской области поступило 6700 обращений, из них жалобы на деятельность УК составили 89%, – озвучила положение дел и.о. начальника Госжилинспекции Мурманской области Алена Кузнецова.

В своем докладе она отметила, что не все люди понимают, что нужно сделать, чтобы улучшить качество проживания в доме, как происходит перевыбор УК, создания совета МКД или товарищества собственников недвижимости (ТСН).

В Госжилинспекции, чтобы помочь желающим создать ТСН, подготовили так называемый «Базовый пакет». В него входят все формы необходимых документов. Готовы и методические рекомендации по разработке муниципальных программ, направленных на поддержку создания товариществ.

Прежде чем число ТСН увеличится, придется проделать немалую работу и обучить собственников основам такого управления, а еще организовать для них помощь при создании ТСН.

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