Больше тысячи жителей Мурманской области подали заявки на получение "Гектара Арктики"

Фото: gov-murman.ru/

Больше тысячи северян подали заявки на упрощенное получение гектара в Арктике за первую неделю работы программы. На земли в Кольском районе претендует наибольшее количество заявок. Их подано свыше 600. Напомним: под программу выделили более 730 гектаров земли.

Использовать гектар можно как в личных целях, так и для ведения бизнеса. Для последней категории существуют государственные меры поддержки.

- Не требуется образование юридического лица, гражданину достаточно подтвердить статус самозанятого или ИП. Предприниматели могут получить до миллиона рублей, представив свой проект на отбор губернаторского стартапа, или получить миллион рублей грант на приобретение франшизы, что очень актуально, например, для сферы общественного питания, – пояснила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Кроме того, предпринимателям доступны микрозаймы на льготных условиях. Так начинающие предприниматели, которые ведут свое дело не более одного года, могут получить до 700 000 рублей под 4% годовых сроком до трех лет. Те, кто развиваются в сфере туризма от комитета по туризму могут получить субсидию на создание инфраструктуры.

Подробнее о мерах поддержки можно узнать на сайте «Наш Север» и на портале «Мой Бизнес».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Чибис поддержал инициативу Александра Лукашенко о транзите белорусских удобрений через Мурманск. Заполярный регион готов предложить максимально выгодные условия для перегрузки калийных удобрений (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru