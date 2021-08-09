Андрей Чибис поддержал инициативу Александра Лукашенко о транзите белорусских удобрений через Мурманск

Уже сейчас эти грузы готов принимать Мурманский Балкерный терминал, который переваливает широкую линейку удобрений. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал информацию о возможном транзите белорусских калийных удобрений через Мурманск.

- Мы поддерживаем инициативу президента Белоруссии Александра Лукашенко. Мурманская область в свою очередь готова предложить максимально выгодные условия для перегрузки калийных удобрений через наш регион. Безусловными нашими плюсами являются незамерзающий порт и уникальные арктические льготы, - отметил глава региона.

Правительство Мурманской области и крупнейшие региональные стивидорные компании в мае этого года уже проводили переговоры с Минтрансом и Таможенным комитетом Беларуси по переориентации калийных грузов в областные терминалы.

Уже сейчас эти грузы готов принимать Мурманский Балкерный терминал, который переваливает широкую линейку удобрений. Кроме того, на западном берегу скоро появится новый терминал по обработке удобрений «Тулома».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Платежи уже пошли через казначейство": со счетов Печенгской ЦРБ снимут арест. В правительстве прокомментировали затруднительную финансовую ситуацию в больнице (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru