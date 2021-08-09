20 детей из Мурманской области 9 августа выпишут из туапсинской больницы

Врачи ждут результатов анализов, которые должны подойти в ближайшее время. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По предварительным данным, около 20 ребят из Заполярья, получивших пищевое отравление в поезде "Мурманск-Адлер", 9 августа планируют выписать их инфекционного отделения Туапсинской больницы. Врачи ждут результатов анализов, которые должны подойти в ближайшее время.

- Диагноза пока никакого нет, - сообщили редакции "КП-Мурманск" на горячей линии при региональном минобразовании, - подойдут анализы и по их результатам выпишут первых детей.

Главврач Туапсинской центральной районной больницы №1 Игорь Смирнов в настоящее время находится на комиссионном обходе в инфекционном отделении.

Напомним: сейчас в больнице находятся 44 ребенка из Мурманской области. Тяжелых случаев нет.

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