«Врываемся в остатки языков от снега»: спортсмены катаются в Хибинах даже летом

Разговоры о том, что Хибины могут стать круглогодичным курортом, идут не первый год. Фото: Скриншот видео

Сложно сосчитать, сколько раз Хибины называли одним из самых популярных горнолыжных курортов России. Перечислять достоинства заполярных гор можно долго, мы остановимся на одном: сезон здесь открывают рано, а заканчивают поздно.

Если позволяет погода, лыжи и сноуборд можно пускать в ход уже в ноябре (в этом году сезон планируют открыть и вовсе в октябре), а если лето не будет торопиться, то катание прекращается только в июне, как это было в 2017 году.

Впрочем, в этом году июнь был жарким, но, несмотря на это, спортсмены нашли места, где можно покататься.

Михаил Смирнов выложил в сеть видео, сделанное Романом Громовым, как он летит со склона прямо в небольшое «озеро» талой воды. Даже когда смотришь на это - бодрит, а что чувствовал сам спортсмен?

- Ежегодно закрываю сезон в конце июня. Врываемся в остатки языков от снега - мне очень нравится, - поделился впечатлениями с «КП»-Мурманск» Михаил Смирнов. - На протяжении двух недель стояла жара, вода была, конечно, не теплая, но пока светило солнце, оно не давало замерзнуть. Согрелись еще и потому, что постоянно поднимались пешком на разгонку.

В июле или августе кататься уже сложно (хотя и в эти месяцы бывает выпадает снег), но новый сезон уже не за горами. Напомним, что разговоры о том, что Хибины могут стать круглогодичным курортом, идут не первый год.

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