Научно-экспедиционное судно "Академик Трёшников" достигло Новой Земли

В проекте участвуют ученые 15 стран. Фото: vk.com/arcticandantarctic

Научно-экспедиционное судно «Академик Трёшников» покинуло причалы Мурманского морского рыбного порта 5 августа, и уже сегодня достигло северного края Новой Земли. Это одна из целей нового арктического путешествия, куда еще входит Северная Земля и Земля Франца-Иосифа.

Организатором выступил российский Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. А вдохновил на путешествие шведский ученый, бизнесмен и меценат Фредерик Паулсен. Он не только спонсирует путешествия, но сам принимает в них активное участие, например, вместе с экипажем батискафа «Мир» он спускался на дно Северного Ледовитого океана.

- Мы давно сотрудничаем с Фредериком Паулсеном. Несколько лет назад он участвовал в нашей экспедиции вокруг Антарктиды, - рассказывает Александр Макаров, директор Института Арктики и Антарктики. – А в прошлом году, к столетию института, Фредерик предложил организовать научную экспедицию к арктическим островам. Увы, из-за пандемии планы сорвались, но от такого замечательного проекта отказываться не хотелось, поэтому мы реализуем его сейчас.

В проекте участвуют ученые 15 стран, помимо России, в том числе Франция, Германия, Швейцария. Основная задача исследователей изучить климатические изменения, происходящие в Арктике.

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