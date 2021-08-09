На реке Ура унесло течением двух человек

Тело пожилого мужчины рыбакам удалось вытащить на берег, женщину они быстро потеряли из виду. Фото: vk.com/szrpso

В 12.00 8 августа спасателям Мурманского арктического аварийно-спасательного центра поступила информация, что на реке Ура сильным течением унесло двух человек: мужчину и женщину. Северяне пытались перейти водоем вброд.

Тело пожилого мужчины рыбакам удалось вытащить на берег, женщину они быстро потеряли из виду.

- Дежурная смена незамедлительно выехала к месту происшествия. Там спасатели транспортировали тело от реки к дороге, где передали правоохранителям. Поиск женщины от места на реке, где ее видели на поверхности, и вниз по течению спасатели производили пешком по обоим берегам. Пытались использовать лодку, но из-за очень сильного течения и порогов поиск с нее оказался невозможен, - сообщили в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Работы продолжались до поздней ночи и возобновились утром 9 августа. Пока безрезультатно.

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