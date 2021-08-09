Число умерших от коронавируса в Мурманске на 9 августа 2021 года составило 1638 человек

За последний день выявили 234 новых случая заражения COVID-19. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 9 августа 2021 года - 1638 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 7 человек. Это минимальный показатель за несколько недель.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида на 100 тысяч населения, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе приходится 217 умерших на 100 тысяч человек.

За последний день выявили 234 новых случая заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 64 008 человек. Наибольшее количество инфицированных приходится на Мурманск, Североморск и Кандалакшский район.

Напомним: в Мурманской области привилась от коронавируса 191 тысяча северян. От плана по вакцинации выполнено 55 процентов.

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