Изменился телефон "горячей линии" по ситуации с заболевшими детьми из поезда "Мурманск-Адлер"

Теперь о состоянии детей и оказываемой им медицинской помощи можно узнать по новому номеру: 8 (921)-162-77-96. С 9 августа звонить можно круглосуточно.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области работает "горячая линия" для родителей детей, которые ехали поездом "Мурманск - Адлер" в оздоровительный лагерь. Напомним: ребят, в том числе из Заполярья, госпитализировали в больницу в Туапсе, после того, как они поели в поезде.
Телефон "горячей линии" изменился. Теперь о состоянии детей и оказываемой им медицинской помощи можно узнать по новому номеру: 8 (921)-162-77-96. С 9 августа звонить можно круглосуточно.
Следственный комитет возбудил после случившегося уголовное дело, также свое расследование проводит РЖД. Врачи подозревают у юных пациентов норовирус или ротавирус, однако наиболее вероятная причина – пищевая интоксикация. В вагоне ресторане нашли просроченные продукты и еду с плесенью.
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